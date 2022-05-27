Финляндия и Латвия примут чемпионат мира по хоккею 2023 года

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила о том, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF. Также отмечается, что чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в Швейцарии.

Напомним, что IIHF отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

После этого решения федерация получила две совместные заявки от Латвии с Финляндией и от Венгрии со Словенией. Позже последние отозвали своё предложение.

Ранее сообщалось, что президент IIHF Люк Тардиф считает, что с российских и белорусских команд стоит как можно скорее снять санкции.