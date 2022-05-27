ФФККР опубликовала расписание этапов Гран-при России и Кубка Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов основных соревнований в сезоне-2022/23.

Гран-при России пройдёт в шесть этапов. Москва примет два этапа турнира — с 21 по 23 октября и с 11 по 13 ноября. Остальные этапы — Сочи (28—30 октября), Казань (4—6 ноября), Самара (18—20 ноября) и Пермь (25—27 ноября).

Финал Гран-при пройдёт с 3 по 5 марта в Сочи.

Кубок Первого канала пройдёт в столице России (21—22 января). Дата прыжкового турнира назначена на 3 и 4 декабря.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. Союз также лишил Россию этапа Гран-при, который был запланирован на 25—27 ноября.

Ранее сообщалось, что контрольные прокаты российских фигуристов запланированы на сентябрь в Москве.