Экс-игрок «Динамо» считает, что легионеры летом вернутся в клубы РПЛ

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Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал ситуацию с иностранными футболистами в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Экс-игрок «Динамо» считает, что легионеры летом вернутся в клубы РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, иностранцы сейчас будут возвращаться. Обстановка стабилизировалась, таких зарплат им никто не сможет предложить», — приводит слова Терёхина Газета.ru.

Он также отметил, что легионеры из РПЛ не перешли в европейские топ-клубы. По его мнению, иностранные футболисты уезжали из России, чтобы переждать напряжённое время, но они обязательно вернутся.

ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна до окончания сезона-2021/22.

В сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее сообщалось, что в «Краснодар» планируют вернуться три легионера.

 

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