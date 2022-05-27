Экс-игрок «Динамо» считает, что легионеры летом вернутся в клубы РПЛ

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал ситуацию с иностранными футболистами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, иностранцы сейчас будут возвращаться. Обстановка стабилизировалась, таких зарплат им никто не сможет предложить», — приводит слова Терёхина Газета.ru.

Он также отметил, что легионеры из РПЛ не перешли в европейские топ-клубы. По его мнению, иностранные футболисты уезжали из России, чтобы переждать напряжённое время, но они обязательно вернутся.

ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна до окончания сезона-2021/22.

В сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее сообщалось, что в «Краснодар» планируют вернуться три легионера.