Экс-игрок «Динамо» считает, что легионеры летом вернутся в клубы РПЛ
- РИА Новости
«Думаю, иностранцы сейчас будут возвращаться. Обстановка стабилизировалась, таких зарплат им никто не сможет предложить», — приводит слова Терёхина Газета.ru.
Он также отметил, что легионеры из РПЛ не перешли в европейские топ-клубы. По его мнению, иностранные футболисты уезжали из России, чтобы переждать напряжённое время, но они обязательно вернутся.
ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна до окончания сезона-2021/22.
В сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.
Ранее сообщалось, что в «Краснодар» планируют вернуться три легионера.