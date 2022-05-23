«РБ Спорт»: в «Краснодар» планируют вернуться три легионера

Три легионера «Краснодара» — Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба — планируют вернуться в краснодарский клуб.

По информации «РБ Спорт», легионеры «Краснодара» планируют вернуться в клуб и начинать подготовку к новому сезону в составе краснодарской команды.

«Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие их контрактов в марте. Отмечается, что клуб ведёт работу по их возвращению в Россию. Также в ближайшие дни совет директоров клуба примет решение о новом главном тренере команды.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Евгения Городова.