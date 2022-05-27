Колосков считает, что воссоздавать «Шахтёр» ещё рано

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею воссоздания футбольного клуба «Шахтёр» в Донецкой Народной Республике.
Колосков считает, что воссоздавать «Шахтёр» ещё рано
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«А с кем он будет играть? «Шахтёр» представляет ДНР, она должна представлять какую-то национальную федерацию, которая признана ФИФА. В настоящий момент Ассоциация футбола Донецкой области такой не является, и не думаю, что это скоро произойдёт. Нужно думать, чтобы возрождать первенство ДНР», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

«Шахтёр» был основан в 1936 году. До 2014 года команда выступала на «Донбасс Арене». Позже донецкой команде пришлось переехать сначала во Львов, а затем в Харьков из-за событий в регионе. Начиная с мая 2020 года «горняки» сменили прописку на киевскую.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что планирует создать футбольный клуб «Шахтёр» вместо сменившей прописку команды украинского бизнесмена Рината Ахметова.

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