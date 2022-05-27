Захарян: в «Зенит» меня не взяли, а в «Динамо» хотели моего перехода

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, почему не перешёл из академии Коноплёва в «Зенит».
Захарян: в «Зенит» меня не взяли, а в «Динамо» хотели моего перехода
  • РИА Новости

«В «Зенит» не взяли — не я выбрал. Ну как — боролись клубы, не боролись — интересовались. Но именно в «Динамо» хотели, чтобы я перешёл. Я сразу сказал «да», меня тут встретили хорошо, я сразу поехал на сборы», — цитирует Захаряна «РБ Спорт».

18-летний полузащитник в 29 матчах в чемпионате России забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. В составе «Динамо» Захарян завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2021/22.

Ранее Арсен Захарян сообщил, что морально готов перейти в один из европейских клубов.

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