Захарян: хочу поиграть в чемпионате Испании

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что готов морально перейти в один из европейских клубов.
Захарян: хочу поиграть в чемпионате Испании
  • РИА Новости
  • © Арсен Захарян

«В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь ещё наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе. Понятное дело, что я не смогу быть физически готовым к выступлениям в Европе, не попробовав и не отыграв ни одного матча там», — цитирует Захаряна «РБ Спорт».

По мнению полузащитника, лучшие игроки мира все выступают европейских клубах.

«Хотел бы играть в испанской лиге. Конкретных предложений с контрактом не поступало, но интерес был», — заключил Захарян.

18-летний полузащитник в 29 матчах в чемпионате России забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. В составе «Динамо» Захарян завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2021/22.

Ранее уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт заявил, что у Захаряна есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате.

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