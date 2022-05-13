Лаксальт: у Захаряна есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате
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«Сможет ли Захарян заиграть в Европе? Это очень талантливый игрок и хороший человек, приятный одноклубник. Ему многое дано от природы, но в то же время он много работает. У него есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате, но на данный момент он развивается в «Динамо», и мы помогаем ему становиться сильнее. Все зависит от него самого», — цитирует Лаксальта Sport24.
По его мнению, в Захаряне есть что-то южноамериканское. Уругваец добавил, что хавбек сборной России любит играть с мячом и завершать атаки.
«Он ещё молод, и у него всё впереди. Ему нужно ещё сильнее развиваться», — заключил Лаксальт.
18-летний полузащитник в 27 матчах в чемпионате России забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.
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