Лаксальт: у Захаряна есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате

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Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о российском полузащитнике Арсене Захаряне.
Лаксальт: у Захаряна есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате
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«Сможет ли Захарян заиграть в Европе? Это очень талантливый игрок и хороший человек, приятный одноклубник. Ему многое дано от природы, но в то же время он много работает. У него есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате, но на данный момент он развивается в «Динамо», и мы помогаем ему становиться сильнее. Все зависит от него самого», — цитирует Лаксальта Sport24.

По его мнению, в Захаряне есть что-то южноамериканское. Уругваец добавил, что хавбек сборной России любит играть с мячом и завершать атаки.

«Он ещё молод, и у него всё впереди. Ему нужно ещё сильнее развиваться», — заключил Лаксальт.

18-летний полузащитник в 27 матчах в чемпионате России забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.

Ранее Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Динамо» в финале Кубка России.

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