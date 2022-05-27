Ветераны «Спартака» навестили команду перед финалом Кубка России

Ветераны «Спартака» побывали на базе в Тарасовку, чтобы поддержать команду перед финалом Кубка России с «Динамо».

Среди ветеранов были Ринат Дасаев, Александр Мирзоян, Сергей Родионов, Олег Романцев, Сергей Шавло и Георгий Ярцев. Также тренировку посетил владелец клуба Леонид Федун.

«Моё мнение — вы сильнее «Динамо». Поэтому если больше захотите, то выиграете!» — заявил футболистам Романцев.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет финальный матч КР «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов.