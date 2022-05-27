Слуцкий назвал причину ухода Кварацхелии из «Рубина»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского клуба.
Слуцкий назвал причину ухода Кварацхелии из «Рубина»
  • РИА Новости

«Что касается ухода Хвичи — когда тебя каждый день хейтят, когда тебе каждый день в окна летят камни, когда у папы разбили машину, когда на тебя идёт невероятное давление, наверное, ты уедешь», — заявил Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Форвард сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее Ринат Билялетдинов прокомментировал переход экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

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