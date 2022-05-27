Мичков: Кубок Стэнли в этом сезоне выиграет «Тампа-Бэй»

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков назвал фаворита в Кубке Стэнли — 2022.

«Мне все пары Кубка Стэнли интересны, за всеми слежу. Мне кажется, Кубок Стэнли в этом сезоне выиграет «Тампа-Бэй». В финале она точно будет играть», — цитирует Мичкова «Матч ТВ».

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Тампа» обыграла «Флорида Пантерз» (2:0).

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда — первый финалист Восточной конференции НХЛ.

Ранее Андрей Василевский прокомментировал выход в финал Восточной конференции НХЛ.