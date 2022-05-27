Титов: Федун был изначально обречён в «Спартаке»

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал неудачные результаты красно-белых в сезоне-2021/22.
Титов: Федун был изначально обречён в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Федун был изначально обречён, потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200%. Которые не подведут. У Романцева именно так и было», — цитирует Титова «Чемпионат».

Он добавил, что у владельца слишком много советников и помощников. По мнению футболиста, они все подводят Леонида Федуна. Он отметил, что владелец часто руководствуется эмоциями и редко даёт второй шанс.

По итогам сезона красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ. Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 29 мая в «Лужниках». 

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет финальный матч КР «Спартак» — «Динамо» на уровне финала Лиги чемпионов.

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