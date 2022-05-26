«Црвена Звезда» оформила золотой дубль после победы в Кубке Сербии

Сербская «Црвена Звезда» обыграла «Партизан» (2:1) в финале Кубка Сербии и оформила золотой дубль.

Игра прошла на стадионе «Райко Митч» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Деяна Станковича. В составе «Црвены Звезды» дубль оформил Александар Катай (26-я и 73-я минуты).

В мае белградский клуб завоевал титул чемпиона страны, который стал 33-м в истории команды.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что клуб больше не рассматривает трансфер бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.