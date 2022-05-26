В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с Федотовым

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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что клуб ведёт переговоры с тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.
В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с Федотовым
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ПФК ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовский, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у клуба есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

55-летний тренер в сезоне-2021/22 завоевал с «Сочи» серебряные медали чемпионата России.

Напомним, что после поражения от «Краснодара» Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера.

В 30-м туре ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что руководство красно-синих приступило к переговорам с Федотовым по поводу назначения его на пост главного тренера армейской команды.

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