«Чемпионат»: ЦСКА начал переговоры с тренером Федотовым

Руководство ЦСКА приступило к переговорам с Владимиром Федотовым по поводу назначения его на пост главного тренера армейской команды.

«Из-за переговоров с ЦСКА Федотов не спешит подписывать новый контракт с «Сочи». Нынешний договор специалиста с сочинским клубом истекает летом», — сообщает «Чемпионата».

55-летний тренер в сезоне-2021/22 завоевал с «Сочи» серебряные медали чемпионата России.

Напомним, что после поражения от «Краснодара» Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера.

В 30-м туре ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон на пятой позиции.

Ранее Марио Фернандес попрощался с ЦСКА.