Слуцкий поделился впечатлениями от вылета «Рубина» из РПЛ

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какие ощущения испытал после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в ФНЛ.
Слуцкий поделился впечатлениями от вылета «Рубина» из РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ничего нового вечером после пресс-конференции не было, нужно было понять многие моменты, ко мне сын прилетал на игру, мы с ним общались, пытались отвлечься, а уже со следующего дня пошла работа», — заявил Слуцкий в интервью Василию Уткину на его YouTube-канале.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ. Команда из столицы Татарстана выступала в РПЛ с 2003 года.

Ранее российский комментатор Константин Генич заявил, что Слуцкий несколько раз просил об отставке по ходу сезона.

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