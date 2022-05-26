Баженов: ни «Спартак», ни «Динамо» не являются фаворитами в предстоящем финале КР

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от финального матча между «Динамо» и красно-белыми в Кубке России.

«Ни «Спартак», ни «Динамо» не являются фаворитами в предстоящем финале. Команды друг друга достойны. Причём не умаляю достоинства полуфиналистов из ФНЛ — суперкоманды, на которые нужно равняться некоторым клубам РПЛ», — цитирует Баженова Sport24.

По его словам, красно-белые могут создавать много моментов, но очень мало забивают. Он также предположил, что вторая половина сезона-2021/22 у «Спартака» прошла нестабильно из-за серьёзных изменений в составе команды.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что команда приступила к тренировочному сбору на базе в подмосковной Тарасовке в рамках подготовки к финальному матчу КР.