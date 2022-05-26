Тарпищев прокомментировал победу Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в третий круг Открытого чемпионата Франции.

«Подачу Дане достаточно тяжело держать. Много выигрывает за счёт нервной системы, психологии. По игре на «Ролан Гаррос» не сказать, что выглядит плохо, но и выдающейся игру не назвать. В данном матче имел преимущество при розыгрыше второй подачи соперника. Он во всём был немного лучше, но это был главенствующий фактор в успехе», — цитирует Тарпищева ТАСС.

26-летний российский теннисист в матче второго круга переиграл Ласло Джере из Сербии в трёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Медведева, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), станет Миомир Кецманович (Сербия).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43 млн.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».