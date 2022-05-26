Губерниев считает, что спартаковского духа в «Спартаке» практически не осталось
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартаковского духа в нынешнем «Спартаке» практически не осталось. Я рад, что команда пытается его вернуть через заезд в Тарасовку. А сработает ли это на новичков или легионеров — не уверен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» начал готовиться к финалу Кубка России с «Динамо» в Тарасовке.