Губерниев считает, что спартаковского духа в «Спартаке» практически не осталось

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение московского «Спартака» провести на базе в подмосковной Тарасовке учебно-тренировочный сбор перед финальным матчем Кубка России по футболу со столичным «Динамо».
Губерниев считает, что спартаковского духа в «Спартаке» практически не осталось
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартаковского духа в нынешнем «Спартаке» практически не осталось. Я рад, что команда пытается его вернуть через заезд в Тарасовку. А сработает ли это на новичков или легионеров — не уверен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал готовиться к финалу Кубка России с «Динамо» в Тарасовке.

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