Глушаков — о словах Ананидзе про чемпионский «Спартак»: время расставляет всё на места

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал высказывание бывшего хавбека «Спартака» Джано Ананидзе о чемпионском сезоне столичного клуба.
Глушаков — о словах Ананидзе про чемпионский «Спартак»: время расставляет всё на места
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Время расставляет всё на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Ананидзе накануне заявил, что после того, как «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, «клуб развалился, а всё повесили на Глушакова».

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Ранее Ананидзе рассказал, как его не продали в лондонский «Арсенал».

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