Глушаков — о словах Ананидзе про чемпионский «Спартак»: время расставляет всё на места
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Время расставляет всё на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Ананидзе накануне заявил, что после того, как «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, «клуб развалился, а всё повесили на Глушакова».
35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
Ранее Ананидзе рассказал, как его не продали в лондонский «Арсенал».