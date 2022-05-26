Глушаков — о словах Ананидзе про чемпионский «Спартак»: время расставляет всё на места

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал высказывание бывшего хавбека «Спартака» Джано Ананидзе о чемпионском сезоне столичного клуба.

«Время расставляет всё на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Ананидзе накануне заявил, что после того, как «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, «клуб развалился, а всё повесили на Глушакова».

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Ранее Ананидзе рассказал, как его не продали в лондонский «Арсенал».