Джано: меня хотел приобрести «Арсенал», но «Спартак» не захотел отпускать за €5 млн

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, как его не продали в лондонский «Арсенал».

«Когда я классно стартовал, меня хотел приобрести «Арсенал». «Спартак» не захотел отпускать за €5 млн, потому что были уверены, что через год продадут за 20. Но я на 150% знаю, что предложение было, а руководство сказало, что Джано не продаётся», — цитирует Джано «Чемпионат».

Напомним, что грузинский футболист дебютировал за основу московского клуба в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе «Спартака» он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее Джано впервые рассказал, как прятался на базе «Спартака», чтобы не лететь на матч.