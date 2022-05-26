Александрова допустила шесть двойных ошибок и вылетела с «Ролан Гаррос»

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Российская теннисистка в матче второго круга потерпела поражение от румынки Ирине-Камелии Бегу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

Александрова реализовала три из восьми брейк-пойнтов, выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Румынка допустила пять ошибок на подаче, реализовала пять из девяти брейк-пойнтов и два раза подала на вылет.

Ранее Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».