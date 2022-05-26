Фетисов отреагировал на заявление президента УЕФА об участии российских клубов в еврокубках

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который заявил, что не уверен, что российские клубы скоро опять смогут играть в еврокубках.
Фетисов отреагировал на заявление президента УЕФА об участии российских клубов в еврокубках
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Надо искать футболистов, выравнивать чемпионат, убирать клубы-олигархи. Нужно создавать одинаковые условия для клубов. Ну, не играем в Европе. Самое время сейчас принимать правильные решения! Нужно искать людей, которые это могут всё организовать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить