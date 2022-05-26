Фетисов отреагировал на заявление президента УЕФА об участии российских клубов в еврокубках

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который заявил, что не уверен, что российские клубы скоро опять смогут играть в еврокубках.

«Надо искать футболистов, выравнивать чемпионат, убирать клубы-олигархи. Нужно создавать одинаковые условия для клубов. Ну, не играем в Европе. Самое время сейчас принимать правильные решения! Нужно искать людей, которые это могут всё организовать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки.