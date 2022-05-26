Губерниев высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
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«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.
Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в московский «Спартак».