Губерниев высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в состав красно-белых.

«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в московский «Спартак».