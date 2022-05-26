«Матч ТВ»: три клуба РПЛ заинтересованы в приглашении Оздоева

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Три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в услугах бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева.
«Матч ТВ»: три клуба РПЛ заинтересованы в приглашении Оздоева
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» готовы подписать контракт с Оздоевым в летнее трансферное окно, сообщает «Матч ТВ».

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал уход Оздоева.

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