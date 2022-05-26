Машьянов: Кузьмину придётся немножко напрячься, если он хочет выиграть у Ларти

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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался по поводу соперника российского боксёра Сергея Кузьмина Ричарда Ларти.
Машьянов: Кузьмину придётся немножко напрячься, если он хочет выиграть у Ларти
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  • © Julian Finney

«На сегодняшний момент Кузьмин будет боксировать с бойцом из Ганы: очень приличный боксёр, обученный, техничный. Считаю, бой будет интересный, оппонент — человек непростой. Серёже придется немножко напрячься, если он хочет выиграть. Ринг всё расставит на свои места», — приводит слова Машьянова пресс-служба «ЮКА Боксинг».

На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений.

Поединок между Кузьминым и Ларти состоится 27 мая в Москве.

Ранее Кузьмин не исключил, что может подраться с Муратом Гассиевым.

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