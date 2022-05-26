Колосков отреагировал на слова Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о словах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские клубы могут не вернуться в еврокубки в ближайшее время.
Колосков отреагировал на слова Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я просто не верю, что Чеферин мог это сказать. Он последовательный и совестливый человек. Цитата Sky Sport? Мне это ни о чем не говорит. Недавно Чеферин говорил, что у него сердце кровью обливается. Он говорил, что спортсмены из России не должны страдать. В эту позицию я верю», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента УЕФА Александера Чеферина о возможном невозвращении российских клубов в еврокубки в ближайшее время.

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