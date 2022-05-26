Агент Кассьерры заявил, что российские клубы не интересуются нападающим «Сочи»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал о будущем своего клиента.

«Несколько команд общаются со мной по поводу трансфера Матео. Российские клубы не интересуются Кассьеррой. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Араоза Sport24.

Напомним, что Кассьерра в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» отметился хет-триком. Футболист в нынешнем сезоне провёл 22 матча в РПЛ, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Црвене Звезде» опровергли информацию об интересе к Кассьерре.