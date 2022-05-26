Агент Кассьерры заявил, что российские клубы не интересуются нападающим «Сочи»
- РИА Новости
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«Несколько команд общаются со мной по поводу трансфера Матео. Российские клубы не интересуются Кассьеррой. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Араоза Sport24.
Напомним, что Кассьерра в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» отметился хет-триком. Футболист в нынешнем сезоне провёл 22 матча в РПЛ, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.
Ранее в «Црвене Звезде» опровергли информацию об интересе к Кассьерре.