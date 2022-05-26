Гендиректор «Зенита» рассказал о возможном проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Начать сезон у себя дома, тем более матчем за Суперкубок, всегда здорово. Но этот вопрос нам нужно обсуждать с РФС и клубом, который будет соперником, — «Динамо» или «Спартаком». Оба соперника достойны, и в каждом из возможных матчей будет своя интрига», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее Медведев прокомментировал решение полузащитника Магомеда Оздоева уйти из санкт-петербургского клуба.