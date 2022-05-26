Ваноли надеется, что легионеры останутся в «Спартаке» на следующий сезон

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли выразил надежду, что все иностранные игроки останутся в команде.

«Сейчас мы полностью концентрируемся на концовке сезона — на финале Кубка России, который ребята заслужили. После уже посмотрим, спортивный директор пообщается с игроками и их агентами. Могу лишь надеяться, что все ребята останутся, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в РПЛ.