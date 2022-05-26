Ваноли надеется, что легионеры останутся в «Спартаке» на следующий сезон

Короткая ссылка
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли выразил надежду, что все иностранные игроки останутся в команде.
Ваноли надеется, что легионеры останутся в «Спартаке» на следующий сезон
  • РИА Новости

«Сейчас мы полностью концентрируемся на концовке сезона — на финале Кубка России, который ребята заслужили. После уже посмотрим, спортивный директор пообщается с игроками и их агентами. Могу лишь надеяться, что все ребята останутся, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить