Спортивный директор «Оренбурга» остался недоволен результатом стыкового матча с «Уфой»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ничью в стыковом матче с «Уфой» (2:2) за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Там полоскали Премьер-лигу 90 минут. Два пенальти, удаление. Конечно, мы недовольны результатом, но ничего, впереди ещё одна игра. Вопросов к судейству нет. Сейчас надо восстановиться и ехать играть в Уфу», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ сезона-2022/23. Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

Ранее главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги первого стыкового матча с «Оренбургом».