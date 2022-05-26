Спортивный директор «Оренбурга» остался недоволен результатом стыкового матча с «Уфой»
- РИА Новости
«Там полоскали Премьер-лигу 90 минут. Два пенальти, удаление. Конечно, мы недовольны результатом, но ничего, впереди ещё одна игра. Вопросов к судейству нет. Сейчас надо восстановиться и ехать играть в Уфу», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ сезона-2022/23. Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.
Ранее главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги первого стыкового матча с «Оренбургом».