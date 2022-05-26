Спортивный директор «Оренбурга» остался недоволен результатом стыкового матча с «Уфой»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ничью в стыковом матче с «Уфой» (2:2) за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спортивный директор «Оренбурга» остался недоволен результатом стыкового матча с «Уфой»
  • РИА Новости

«Там полоскали Премьер-лигу 90 минут. Два пенальти, удаление. Конечно, мы недовольны результатом, но ничего, впереди ещё одна игра. Вопросов к судейству нет. Сейчас надо восстановиться и ехать играть в Уфу», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ сезона-2022/23. Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

Ранее главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги первого стыкового матча с «Оренбургом».

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