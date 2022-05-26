Абрахам — о победе в Лиге конференций: цель достигнута в первый же сезон

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций УЕФА.

«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Мы ради этого работали весь год. Теперь пришло время праздновать и наслаждаться этим успехом», — цитирует Абрахама пресс-служба УЕФА.

«Рома» взяла верх над «Фейеноордом» и стала первым в истории победителем Лиги конференций (1:0). Жозе Моуринью стал единственным тренером в истории, выигравшим все пять финалов еврокубков, в которых принимали участие его команды.

Ранее главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о поражении «Роме» в финале Лиги конференций УЕФА.