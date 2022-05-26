Тренер «Фейеноорда»: нам удавались камбэки, но не когда ваш соперник — Моуринью

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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о поражении «Роме» в финале Лиги конференций УЕФА.

«Неприятно, когда проигрываешь в финале, но мы играли против команды, которую тренировал Моуринью. В прошлом нам удавались камбэки, но в финале против «Ромы» моменты создавать очень сложно, тем более, когда ваш соперник — Моуринью», — заявил Слот на пресс-конференции.

«Рома» взяла верх над «Фейеноордом» и стала первым в истории победителем Лиги конференций (1:0). Жозе Моуринью стал единственным тренером в истории, выигравшим все пять финалов еврокубков, в которых принимали участие его команды.

Ранее Моуринью заплакал после победы с «Ромой» в финале Лиги конференций. 

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