«Бостон» одолел «Майами» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» в гостях нанёс поражение «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» одолел «Майами» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА
  • AP

Игра, которая прошла в Майами, завершилась со счётом 93:80 в пользу команды из Массачусетса.

В составе «Селтикс» самым результативным стал Джейлен Браун, который набрал 25 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (22 балла, девять результативных передач). У «Хит» лучшим стал Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Селтикс». Следующий матч пройдёт 28 мая в Бостоне.

Ранее «Даллас» победил «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, Дончич набрал 30 очков.

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