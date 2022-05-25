«Даллас» победил «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, Дончич набрал 30 очков

«Даллас Маверикс» на своём паркете нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Далласе и завершилась со счётом 119:109.

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

В составе «Голден Стэйт» 20 баллов в свой актив записал защитник Стефен Карри. Также 17 очков набрал форвард Жонатан Куминга.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч с участием команд пройдёт 27 мая.

Ранее «Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА.