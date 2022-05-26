«Матч ТВ»: Дзюба не перейдёт в MLS из-за новых правил лиги в отношении россиян

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба с большой долей вероятности не сможет продолжить карьеру в Северной Америке.

«У клубов MLS есть инструкция от лиги: не брать русских и белорусов. При этом все до единой команды сейчас нацелены на 18 — 23-летних пацанов, так как все хотят зарабатывать дальше деньги на перепродаже», — передаёт источник «Матч ТВ».

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Артёма Дзюбы.