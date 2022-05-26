Чеферин: не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал отстранение российских команд.

«Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, и мы сделаем всё возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз, мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов», — цитирует Чеферина Sky Sport.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее Чеферин заявил, что переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад.

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