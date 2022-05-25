Оздоев заявил, что не общался с Семаком по поводу своего ухода из «Зенита»

Полузащитник Магомед Оздоев ответил на вопрос, обсуждал ли он с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком свой уход.

«С Сергеем Богдановичем у меня не было разговора. Последний раз о контракте мы с ним общались на сборах в Эмиратах. Спросите у Сергея Богдановича об этом, на кого он делал ставку», — цитирует Оздоева Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Оздоев не включил Семака в топ-3 лучших тренеров сезона в РПЛ.