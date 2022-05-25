Оздоев назвал Дзюбу легендой российского футбола

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Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.

«Артём — легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Мы были и остаёмся в близких отношениях с ним. Я только за то, чтобы у него всё было хорошо», — цитирует Оздоева Sport24.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов.

29-летний хавбек подписал контракт с санкт-петербургским клубом в феврале 2018 года. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход Дзюбы и Оздоева из «Зенита».

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