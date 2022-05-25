Траньков об уходе Дзюбы и Оздоева из «Зенита»: это нормальная текучка в футболе

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход футболистов Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева из «Зенита».
Траньков об уходе Дзюбы и Оздоева из «Зенита»: это нормальная текучка в футболе
  • globallookpress.com

«Не могу сказать, что расстроился. Ребятам большое спасибо. Играли успешно столько лет в «Зените». Но они не являются воспитанниками. И они не Кержаков или Аршавин, когда после их ухода хочется страдать. Это нормальная текучка в футболе», — цитирует Транькова «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов.

Оздоев выступал за петербургский клуб с февраля 2018 года. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что Оздоев может перейти в «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить