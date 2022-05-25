Траньков об уходе Дзюбы и Оздоева из «Зенита»: это нормальная текучка в футболе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход футболистов Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева из «Зенита».

«Не могу сказать, что расстроился. Ребятам большое спасибо. Играли успешно столько лет в «Зените». Но они не являются воспитанниками. И они не Кержаков или Аршавин, когда после их ухода хочется страдать. Это нормальная текучка в футболе», — цитирует Транькова «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов.

Оздоев выступал за петербургский клуб с февраля 2018 года. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что Оздоев может перейти в «Сочи».