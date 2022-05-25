Траньков об уходе Дзюбы и Оздоева из «Зенита»: это нормальная текучка в футболе
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«Не могу сказать, что расстроился. Ребятам большое спасибо. Играли успешно столько лет в «Зените». Но они не являются воспитанниками. И они не Кержаков или Аршавин, когда после их ухода хочется страдать. Это нормальная текучка в футболе», — цитирует Транькова «РБ Спорт».
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов.
Оздоев выступал за петербургский клуб с февраля 2018 года. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.
Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что Оздоев может перейти в «Сочи».