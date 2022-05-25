Ринат Билялетдинов считает, что Оздоев может перейти в «Сочи»

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из «Зенита».
Ринат Билялетдинов считает, что Оздоев может перейти в «Сочи»
  • РИА Новости

«Много лет провёл в «Зените», получил несколько чемпионских титулов. Ясно, что следующую часть карьеры ему хочется играть. Где я бы хотел его видеть? В российском чемпионате его сложно представить. Может быть, перейдёт в «Сочи». В «Локомотив» он вряд ли вернётся», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

25 мая петербургская команда объявила, что не будет продлевать контракт с Оздоевым. 29-летний хавбек выступал за петербургский клуб с февраля 2018 года. С ним он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Полузащитник до сине-бело-голубых играл за грозненский «Терек», казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на уход Оздоева из петербургского клуба.

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