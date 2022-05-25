В «Сочи» прокомментировали возможное возвращение Кокорина в клуб

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном уходе нападающего Матео Кассьерры и вероятном возвращении форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Интересуются Кассьеррой многие, но до конкретики никакой пока ничего не дошло», — цитирует Рубашко «Спорт день за днём».

При этом гендиректор отказался комментировать возможное возвращение Кокорина в клуб, заявив, что с этим вопросом уже достаточно.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее экс-гендиректор «Фиорентины» высказался о будущем Кокорина в Италии.