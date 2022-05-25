Оздоев ответил, есть ли у него планы на будущую профессиональную карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сообщил, что у него есть предложения о продолжении карьеры.

«В планах отдохнуть дней 10, а потом приму окончательное решение относительно будущего. Оно будет взвешенным и обдуманным для меня и семьи. По поводу будущего не переживаю, потому что предложения есть», — цитирует Оздоева Sport24.

По его словам, он ни с кем не вёл переговоры до вчерашнего вечера, потому что хотел выполнить обещание, данное Медведеву.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал уход Оздоева.