Червиченко: думал, «Оренбург» будут затаскивать в РПЛ, чтобы у «Зенита» было побольше друзей

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от первого стыкового матча между «Оренбургом» и «Уфой».
Червиченко: думал, «Оренбург» будут затаскивать в РПЛ, чтобы у «Зенита» было побольше друзей
  • РИА Новости

«Честно говоря, я думал, что «Оренбург» выиграет. Моё мнение было, что будут всё равно пытаться затаскивать «Оренбург» в Премьер-лигу, чтобы у «Зенита» было побольше друзей», — цитирует Червиченко Rusfootball.

«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23. Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

Ранее тренер «Уфы» был недоволен игрой своей команды в матче с «Оренбургом».

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