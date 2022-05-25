Ананидзе рассказал, почему не согласился получить российский паспорт в «Спартаке»

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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему отказался от получения российского паспорта.
Ананидзе рассказал, почему не согласился получить российский паспорт в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Красно-белые предложили мне сделать российский паспорт, хотели вывести меня из-под лимита, предлагали увеличить зарплату. Но я слишком люблю Грузию. Сказал Карпину: «Георгич, я с грузинским паспортом докажу, что готов к «Спартаку», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

Напомним, что грузинский футболист дебютировал за основу московского клуба в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе красно-белых он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее Ананидзе рассказал, как его не продали в лондонский «Арсенал».

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