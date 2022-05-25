Захарова напомнила Баху о главных функциях МОК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном отстранении российских спортсменов от участия на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Спасибо, конечно, за беспокойство. Но функция МОК как раз в обратном: гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта. Ликбез. Пьер де Кубертен провозгласил принцип «спорт вне политики», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Бах заявил, что санкции, введённые против российских спортсменов и официальных лиц, которым запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях, скорее защищают атлетов из России и Белоруссии.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что верит в возвращение России на международные турниры.