Менеджер Белоус: у Дзюбы есть предложение из Китая

Известный футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».

«Не исключаю того, что у Дзюбы есть предложение от MLS. Думаю, что он вполне соответствует уровню. Знаю, что у него есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые», — цитирует Белоуса «Матч ТВ».

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Артёма Дзюбы.