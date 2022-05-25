Джано — о завершении карьеры: я зашёл в свою комнату и заплакал

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе объяснил, почему решил завершить карьеру футболиста.

«Последние пару лет у меня постоянно опухало колено. Но все проверки на МРТ ничего не показывали. У меня всё время накапливалась жидкость в суставе: жил в режиме тренировок и выкачивания жидкости почти год — 15 дней тренируешься, 20 дней лечишься. Это было ужасно, настоящее мучение. Но карьеру заканчивать не хотелось, несмотря на проблемы с хрящом», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

По его словам, зимой 2022-го он поехал в Батуми на сборы, перед которыми переболел коронавирусом. Через пару дней наутро после совершенно обычной тренировки у него снова опухло колено.

«Попробовал выйти на тренировку, но почувствовал хруст в колене, после чего сразу ушёл с поля. Понял, что никакой лёд не помогает, колено сгибать не могу ― труба», — рассказал экс-хавбек «Спартака».

После приёма врач сказал Ананидзе: «Если ты сейчас не остановишься, то скоро даже со своим ребёнком во дворе играть не сможешь. Прекращай, если не хочешь, чтобы через пару лет тебе полностью меняли коленную чашечку».

«Я зашёл в свою комнату и заплакал. Три-четыре дня думал об этом, не понимал, как принять это решение. Но в итоге понял, что больше я так мучиться не могу. Жена меня поддержала», — сказал игрок.

29-летний футболист провёл за «Спартак» 122 матча, в которых забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что певица МакSим выступит после финального матча Кубка России по футболу 2022 года между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».