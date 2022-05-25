UCI готов к поиску наилучшего решения по делу «РусВело»

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Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что готов к совместной работе над поиском наилучшего решения в определении спонсоров после аннулирования лицензии у «РусВело».
UCI готов к поиску наилучшего решения по делу «РусВело»
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«Столкнувшись с этой сложной ситуацией для спортсменов, UCI немедленно проинформировал платёжного агента о возможных решениях и условиях возвращения к соревнованиям. Это касалось национальной принадлежности команды, которая может быть изменена в зависимости от регистрации платёжного агента в Швейцарии, а также финансовых возможностей команды», — сообщает пресс-служба UCI.

В UCI подтвердили, что в соответствии с регламентом любое изображение спонсора («Газпром»), а также названия RusVelo запрещено на всех мероприятиях в международном календаре UCI до дальнейшего уведомления.

Вместе с тем уточняется, что существует банковская гарантия, которая позволяет покрыть трёхмесячную зарплату всех гонщиков и персонала в случае невыполнения обязательств.

«UCI не переставал регулярно общаться с заинтересованными командами и отвечать на все их запросы и запросы гонщиков. UCI остаётся в распоряжении руководства команды и гонщиков для совместной работы над поиском наилучшего возможного решения», — говорится в заявлении.

Ренат Хамидуллин, руководитель «РусВело», сообщил, что была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного союза велосипедистов (UCI) лишить российскую команду профессионального статуса.

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