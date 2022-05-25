Тренер «СКА-Хабаровск» Поддубский: мы могли добиться более крупной победы над «Химками»

Короткая ссылка
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский заявил, что его команда с Дальнего Востока могла добиться более крупной победы над подмосковными «Химками» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Тренер «СКА-Хабаровск» Поддубский: мы могли добиться более крупной победы над «Химками»
  • РИА Новости

«Могли добиться большего. Дело выполнено на 50%, есть ответная игра, это всего лишь часть этапа. Сегодня было сложно, мы попали на команду РПЛ, в ответной игре тоже будет сложно. Будем восстанавливаться, соперник находится в той же ситуации, что и мы», — цитирует Поддубского ТАСС.

По его словам, ответную игру пропустит Денис Фомин из-за перебора жёлтых карточек, все остальные футболисты в строю и готовы принять участие в матче.

«Мы настроены пройти «Химки», — добавил Поддубский.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболисты подмосковной команды не были похожи сами на себя в первом матче со «СКА-Хабаровском» за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить