Тренер «СКА-Хабаровск» Поддубский: мы могли добиться более крупной победы над «Химками»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский заявил, что его команда с Дальнего Востока могла добиться более крупной победы над подмосковными «Химками» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

«Могли добиться большего. Дело выполнено на 50%, есть ответная игра, это всего лишь часть этапа. Сегодня было сложно, мы попали на команду РПЛ, в ответной игре тоже будет сложно. Будем восстанавливаться, соперник находится в той же ситуации, что и мы», — цитирует Поддубского ТАСС.

По его словам, ответную игру пропустит Денис Фомин из-за перебора жёлтых карточек, все остальные футболисты в строю и готовы принять участие в матче.

«Мы настроены пройти «Химки», — добавил Поддубский.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболисты подмосковной команды не были похожи сами на себя в первом матче со «СКА-Хабаровском» за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23.